Павел Василенко

Президент мадридского Реала Флорентино Перес давно вынашивал идею пригласить Юргена Клоппа на должность главного тренера команды. Немецкий специалист считался одной из главных мечтаний руководства Королевского клуба после увольнения Хаби Алонсо. Вместе с Клоппом в шорт-листе также находился Зинедин Зидан. Однако оба варианта, похоже, окончательно исчезли из повестки дня.

В настоящее время Клопп занимает должность глобального директора по футболу в структуре Red Bull и не намерен возвращаться к тренерской работе на клубном уровне. В интервью ServusTV он четко дал понять, что возможный переход в Реал его не интересует, а события в Мадриде не имеют к нему никакого отношения.

«Мне всё равно. Уход Хаби Алонсо – это сигнал, что не всё было идеально. Он исключительный тренер, но заменить Карло Анчелотти с его уникальным стилем управления было чрезвычайно сложно. Мне искренне жаль Алонсо, ведь я считаю его великолепным специалистом», – отметил Клопп.

Что касается Зидана, то француз также не рассматривает возвращение на «Бернабеу». По информации испанских и французских источников, он сосредоточен на работе со сборной Франции и готов возглавить национальную команду после чемпионата мира следующим летом. Французская федерация футбола уже видит в нем преемника Дидье Дешама, а сам Зидан ранее не скрывал желания работать именно на уровне сборных.

Таким образом, Реал оказался перед необходимостью искать нового кандидата, так как две наиболее громкие и символические фигуры отказались от тренерского кресла мадридцев.