Хаби Алонсо возглавляет мадридский Реал всего три месяца, но уже успел оставить свой след. Защитник Реал Сосьедад Игор Субельдия поделился, что именно изменилось на «Сантьяго Бернабеу».
В прошлом сезоне Королевский клуб пережил разочарование: под руководством Карло Анчелотти команда уступила Барселоне в борьбе за все внутренние трофеи и вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
Летом руль передали Хаби Алонсо. Его первый вызов — Клубный чемпионат мира, где Реал дошел до полуфинала, но уступил ПСЖ с разгромным счетом 0:4.
Впрочем, в новом сезоне Ла Лиги ситуация кардинально изменилась. После трех туров мадридцы возглавляют таблицу, набрав максимум очков.
Одним из ключевых изменений стала игра в прессинге. Если раньше команда не всегда эффективно реагировала на потерю мяча, то теперь, по словам Субельдии, Реал существенно добавил в интенсивности:
«Алонсо изменил Реал Мадрид прежде всего в том, как команда действует после потери мяча. Это сейчас главное преимущество клуба. По сравнению с прошлым сезоном произошла настоящая трансформация», – отметил он в интервью газете AS.
В ближайшую субботу Алонсо ждет особенный матч: его Реал посетит Сан-Себастьян, где на «Аноэте» встретится с Реал Сосьедадом в четвертом туре чемпионата Испании.