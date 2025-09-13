Павел Василенко

Хаби Алонсо возглавляет мадридский Реал всего три месяца, но уже успел оставить свой след. Защитник Реал Сосьедад Игор Субельдия поделился, что именно изменилось на «Сантьяго Бернабеу».

В прошлом сезоне Королевский клуб пережил разочарование: под руководством Карло Анчелотти команда уступила Барселоне в борьбе за все внутренние трофеи и вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

Летом руль передали Хаби Алонсо. Его первый вызов — Клубный чемпионат мира, где Реал дошел до полуфинала, но уступил ПСЖ с разгромным счетом 0:4.

Впрочем, в новом сезоне Ла Лиги ситуация кардинально изменилась. После трех туров мадридцы возглавляют таблицу, набрав максимум очков.

Одним из ключевых изменений стала игра в прессинге. Если раньше команда не всегда эффективно реагировала на потерю мяча, то теперь, по словам Субельдии, Реал существенно добавил в интенсивности:

«Алонсо изменил Реал Мадрид прежде всего в том, как команда действует после потери мяча. Это сейчас главное преимущество клуба. По сравнению с прошлым сезоном произошла настоящая трансформация», – отметил он в интервью газете AS.

В ближайшую субботу Алонсо ждет особенный матч: его Реал посетит Сан-Себастьян, где на «Аноэте» встретится с Реал Сосьедадом в четвертом туре чемпионата Испании.