Главный тренер Реала Хаби Алонсо заявил, что каждый футболист обоймы «сливочных» получит практику в ходе сезона. Его слова приводит прессслужба клуба.

Нам нужны все - и те, кто начинает матч, и те, кто выходит с лавы. Впереди будет много игр для всех.

Важно, чтобы все чувствовали себя значимыми и готовыми начинать матч, выходить с лавы или играть в следующем. Это будет важно для стабильности команды - не отдельных игроков, а команды. Матч показал, что мы продолжаем расти. Мы сделали шаг и хотим продолжать в том же духе. Теперь будем готовиться к матчу с Мальоркой перед паузой.

У нас в команде более 20 игроков, и мы хотим раскрыть лучшее в каждом. Иногда важно начать матч, иногда - сыграть несколько минут и быть значимым. Моя цель - чтобы все вносили свой вклад и чувствовали себя важными, - рассказал Алонсо.