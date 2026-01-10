Хачериди и другие: Черноморец сообщил о кадровых изменениях в команде
Клуб сделал официальное заявление
1 день назад
Евгений Хачериди. Фото - ФК Черноморец
Черноморец сообщил о завершении сотрудничества с четырьмя футболистами. Одесский клуб покинули:
- Александр Осман
- Евгений Хачериди
- Ростислав Русин
- Эрнандес Луифер
«Каждый из вас был частью команды, отдавал силы, характер и профессионализм на поле и за его пределами.
Спасибо за работу, эмоции, матчи и совместно прожитое время в черно-синих цветах», – написала пресс-служба «моряков».
Черноморец на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги с 38 очками в 18 матчах.
Поделиться