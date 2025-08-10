Хакими о своих шансах выиграть Золотой мяч: «Я думаю, что я этого заслуживаю»
Защитник ПСЖ имеет смелые амбиции
около 1 часа назад
Марокканский крайний защитник Пари Сен-Жермен Ашраф Хакими вошел в шорт-лист претендентов на престижный трофей Золотой мяч по итогам прошлого футбольного года.
В разговоре с французскими журналистами Хакими поделился своими мыслями о таком признании и оценил собственные выступления в последнее время.
«Немногие игроки забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале Лиги чемпионов в роли защитника, где это делать сложнее.
Люди иногда думают, что я нападающий или полузащитник, но я играю в защитной линии, и мне приходится думать об обороне также. Это сложнее.
Статистика, которую я имел в этом году, не соответствует статистике обычного защитника. Я думаю, что когда защитник делает такие вещи, он заслуживает большего, чем нападающий.
Если у меня есть возможность выиграть Золотой мяч, я думаю, что я это заслуживаю», — заявил марокканский исполнитель.
