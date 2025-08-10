Павел Василенко

ПСЖ может существенно изменить свой атакующий состав. Журналист Фабрис Гокинс из RMC Sport сообщает, что клуб оценил Бредли Барколя.

Вингер присоединился к «Парк де Пренс» в августе 2023 года. Парижане приобрели его из Лиона за 45 миллионов евро.

Француз стал ключевым игроком ротации команды Луиса Энрике. Он провел 103 матча за команду, забив 26 голов и сделав 30 результативных передач.

22-летний игрок стал мишенью для Ливерпуля. Красные уже добавили к своей атаке Флориана Вирца и Уго Экитека в это трансферное окно, но не намерены на этом останавливаться.

Приоритетом руководства «Энфилда» является привезти преемника Луиса Диаса. Согласно сообщениям СМИ, чемпионы Англии нацеливаются на Барколя.

Гокинс объявил, что ПСЖ рассматривает возможность расставания с французом. Однако клуб начнет переговоры только при условии получения предложения, превышающего 100 миллионов евро.

Ливерпуль пока что не сделал никаких конкретных предложений. Время покажет, готовы ли красные заплатить такие деньги.