Хаос после матча Лиги чемпионов с Барселоной: фанат прорвался на поле и бросился к герою игры
Кажется, футболист даже не заметил этот инцидент
около 1 часа назад
Сразу после финального свистка матча Лиги чемпионов между Ньюкаслом и Барселоной (1:2) на поле «Сент-Джеймс Парк» разгорелись горячие сцены.
Каталонцы праздновали победу, которую принес Маркус Рашфорд, оформляя дубль во втором тайме – сначала ударом головой, а затем эффектным дальним выстрелом.
Однако после игры произошло непредвиденное: на газон выбежал фанат, который прорвался с трибун. Он промчался мимо Педри и нацелился непосредственно на Рашфорда, который только что получил награду лучшего игрока матча.
К счастью, охрана действовала молниеносно – злоумышленника остановили и вывели со стадиона. За подобное поведение ему грозит штраф или даже запрет на посещение матчей.
Уже в воскресенье Барселона проведет следующий поединок Ла Лиги против Хетафе на стадионе «Йохан Кройфф».