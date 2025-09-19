Павел Василенко

Сразу после финального свистка матча Лиги чемпионов между Ньюкаслом и Барселоной (1:2) на поле «Сент-Джеймс Парк» разгорелись горячие сцены.

Каталонцы праздновали победу, которую принес Маркус Рашфорд, оформляя дубль во втором тайме – сначала ударом головой, а затем эффектным дальним выстрелом.

Однако после игры произошло непредвиденное: на газон выбежал фанат, который прорвался с трибун. Он промчался мимо Педри и нацелился непосредственно на Рашфорда, который только что получил награду лучшего игрока матча.

Pitch invader gets taken out as Marcus Rashford picks up his Man of the Match Award 👋 pic.twitter.com/KiwOjiMf1P — The Sun Dream Team (@dreamteamfc) September 18, 2025

К счастью, охрана действовала молниеносно – злоумышленника остановили и вывели со стадиона. За подобное поведение ему грозит штраф или даже запрет на посещение матчей.

Уже в воскресенье Барселона проведет следующий поединок Ла Лиги против Хетафе на стадионе «Йохан Кройфф».