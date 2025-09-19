Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов после 1-го тура
Айнтрахт – лидер турнира
8 минут назад
В четверг, 19 сентября, завершился первый тур общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. По итогам стартовых матчей на вершине турнирной таблицы оказался Айнтрахт Франкфурт. Немецкий клуб разгромил турецкий Галатасарай со счетом 5:1 и набрал максимальные три очка с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.
За франкфуртцами идут ПСЖ, Брюгге, лиссабонский Спортинг, бельгийский Юнион, Бавария, миланский Интер и лондонский Арсенал.
В средней части таблицы – Манчестер Сити, Барселона, Карабах, Ливерпуль, мадридский Реал и другие клубы.
Последнюю строчку занимает Аталанта, которая всухую проиграла ПСЖ (0:4).
Напомним, после восьми туров формируется итоговая таблица из 36 клубов. Восемь лучших команд сразу выходят в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за право попасть в плей-офф.
Турнирная таблица ЛЧ 2025/26 (после 1-го тура)
Айнтрахт Франкфурт – 5:1, 3 очка
ПСЖ – 4:0, 3
Брюгге – 4:1, 3
Спортинг – 4:1, 3
Рояль Юнион СЖ – 3:1, 3
Бавария Мюнхен – 3:1, 3
Арсенал – 2:0, 3
Интер – 2:0, 3
Манчестер Сити – 2:0, 3
Карабах – 3:2, 3
Ливерпуль – 3:2, 3
Барселона – 2:1, 3
Реал Мадрид – 2:1, 3
Тоттенхэм – 1:0, 3
Боруссия Дортмунд – 4:4, 1
Ювентус – 4:4, 1
Байер Леверкузен – 2:2, 1
Будё/Глимт – 2:2, 1
Славия Прага – 2:2, 1
Копенгаген – 2:2, 1
Пафос – 0:0, 1
Олимпиакос Пирей – 0:0, 1
Атлетико – 2:3, 0
Бенфика – 2:3, 0
Марсель – 1:2, 0
Ньюкасл Юнайтед – 1:2, 0
Вильярреал – 0:1, 0
Челси – 1:3, 0
ПСВ – 1:3, 0
Наполи – 0:2, 0
Аякс – 0:2, 0
Атлетик – 0:2, 0
Монако – 1:4, 0
Галатасарай – 1:5, 0
Аталанта – 0:4, 0
Кайрат Алмати – 1:4, 0
