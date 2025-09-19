В четверг, 19 сентября, завершился первый тур общего этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26. По итогам стартовых матчей на вершине турнирной таблицы оказался Айнтрахт Франкфурт. Немецкий клуб разгромил турецкий Галатасарай со счетом 5:1 и набрал максимальные три очка с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

За франкфуртцами идут ПСЖ, Брюгге, лиссабонский Спортинг, бельгийский Юнион, Бавария, миланский Интер и лондонский Арсенал.

В средней части таблицы – Манчестер Сити, Барселона, Карабах, Ливерпуль, мадридский Реал и другие клубы.

Последнюю строчку занимает Аталанта, которая всухую проиграла ПСЖ (0:4).

Напомним, после восьми туров формируется итоговая таблица из 36 клубов. Восемь лучших команд сразу выходят в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за право попасть в плей-офф.