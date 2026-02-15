Павел Василенко

Кризис в Марселе набирает обороты. После недавнего ухода главного тренера Роберто Де Дзерби клуб покидает и спортивный директор Мехди Бенатия. О своем решении 38-летний функционер объявил в воскресенье, что стало очередным ударом по стабильности марсельского проекта.

Бывший защитник Ювентуса и Баварии присоединился к Марселю в ноябре 2023 года как спортивный советник президента клуба Пабло Лонгории, а уже в январе прошлого года занял должность спортивного директора. В прощальном обращении Бенатия признался, что покидает клуб с чувством выполненного долга, но одновременно – с горьким сожалением.

«Я зробил все возможное на профессиональном уровне, но мне не удалось успокоить атмосферу вокруг команды. Несмотря на сложные сценарии и болезненные поражения, проект движется вперед. В то же время я чувствую растущее недовольство и раскол, которые меня глубоко огорчают. В Марселе результаты – единственный судья», – написал Бенатия в соцсетях.

На данный момент Марсель идет четвертым в Лиге 1, однако серия из трех матчей без побед лишь усугубила напряжение. В субботу временный наставник Жак Абардонадо привел команду к ничьей 2:2 с Страсбургом, после чего трибуны ответили свистом, а ультрас молча бойкотировали первые 15 минут встречи.