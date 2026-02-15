Павел Василенко

Кадровые перестановки в Ноттингем Форест продолжаются. Английский клуб официально объявил о назначении Витора Перейры новым главным тренером. Португальский специалист сменил Шона Дайча, который проработал на посту лишь 114 дней и был уволен после безголевой ничьей с Вулверхэмптоном.

Для Ноттингема это уже четвертая тренерская смена с начала сезона. Ранее клуб расстался с Нуну Эшпириту Санту и Анже Постекоглу, что лишь подчеркивает нервозную атмосферу вокруг команды. Перейра подписал контракт сроком на 18 месяцев и дебютирует сразу в чрезвычайно важном поединке – первом матче плей-офф Лиги Европы против Фенербахче.

Новый наставник хорошо знаком с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом, ведь ранее работал в Олимпиакосе, который также принадлежит греческому миллиардеру. Именно с пирейцами Перейра в 2015 году выиграл чемпионат Греции.

В прошлом сезоне португалец получал положительные отзывы за сохранение Вулверхэмптона в Английской Премьер-лиге. В сентябре он даже продлил контракт на три года, но уже в ноябре был уволен после серии неудачных результатов – лишь два очка в десяти матчах. Теперь Перейра имеет очередной шанс стабилизировать команду, которая снова оказалась в кризисе.