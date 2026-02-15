Павел Василенко

Бывший владелец Ноттингем Форест Фаваз Аль-Хасави выздоравливает после жестокого нападения, которое произошло в его собственном доме в Лондоне. Кувейтский бизнесмен получил ножевые ранения во время ночного вторжения грабителей в масках.

Инцидент произошел в начале месяца в роскошной вилле Аль-Хасави в Лондоне, стоимость которой оценивается приблизительно в 10 миллионов фунтов стерлингов. По данным британских СМИ, бизнесмен спал, когда злоумышленники проникли непосредственно в его спальню. Между сторонами возникла потасовка, в ходе которой Аль-Хасави получил ножевые ранения левой руки и шеи.

В социальных сетях позже появились фотографии из больницы, на которых видно пострадавшего с повязками. В настоящее время неизвестно, смогли ли грабители что-то украсть из дома, прежде чем скрыться с места преступления.

Полиция подтвердила факт нападения и сообщила, что расследование продолжается. Правоохранительные органы также отметили, что полученные Аль-Хасави травмы не представляют угрозы для жизни.

Фаваз Аль-Хасави стал известен английской публике после приобретения Ноттингем Форест в 2012 году. Он владел клубом в течение пяти лет, после чего продал его, оставив заметный и противоречивый след в истории команды.