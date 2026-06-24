Сергей Разумовский

Венесуэльский нападающий Карлос Парако официально стал игроком ФК Харьков. О подписании нового форварда сообщила пресс-служба клуба.

Харьков заключил контракт с 22-летним футболистом по схеме 3+1. Это означает, что базовое соглашение рассчитано на три года, а также предусматривает возможность его продления еще на один сезон. Финансовые детали трансфера стороны официально не раскрывают.

Ранее Карлос Парако выступал за Кривбасс. По предварительной информации, криворожский клуб может получить за переход нападающего около одного миллиона евро. В то же время официального подтверждения этой суммы от клубов не было.

Карлос Парако родился в столице Венесуэлы Каракасе. Он является воспитанником местного клуба Депортиво Тачира, где начинал свою футбольную карьеру. На профессиональном уровне нападающий выступал за Депортиво Тачира, Метрополитанос и Кривбасс.

В составе Кривбасса венесуэльский форвард провел 30 матчей в прошлом сезоне. За этот период он отметился восемью забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

В новой команде футболист будет выступать под 10-м номером. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Карлоса Парако составляет 1,5 миллиона евро.

Ранее ФК Харьков объявил о громком трансфере полузащитника Динамо.