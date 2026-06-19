ФК Харьков объявил о громком трансфере
Футболист сменил команду
около 3 часов назадПодписаться в
Александр Яцык. Фото - ФК Харьков
ФК Харьков подписал контракт с украинским полузащитником Динамо Александром Яцыком. Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает пресс-служба харьковского клуба.
Сообщалось, что сумма трансфера 23-летнего игрока составит минимум три миллиона евро, киевляне также получат процент от его следующей продажи.
Яцик в прошлом сезоне провел 27 матчей за Динамо, забив три мяча.
Всего за бело-синих он сыграл в 30 встречах.
С 2023 года по 2025 год Яцик выступал на правах аренды за Зарю, где работал с нынешним главным тренером ФК Харьков Младеном Бартуловичем.
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