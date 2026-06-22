Павел Василенко

Полузащитник криворожского Кривбаса Карлос Парако продолжит свою карьеру в другом клубе УПЛ. Футболист присоединится к ФК Харьков.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, ближайшим этапом для игрока станет прохождение медицинского осмотра, после чего стороны официально подпишут контракт. Сообщается, что Кривбас получит за этот трансфер около одного миллиона евро.

22-летний Парако станет первым и единственным иностранцем в составе команды, который примет участие в стартовом пятидневном мини-сборе харьковского клуба. Команда начинает подготовку к новому сезону уже сегодня после выхода из отпуска.

В сезоне 2025/2026 Парако провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.