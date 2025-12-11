Павел Василенко

Полузащитник Валентин Рубчинский, который последние полтора сезона выступает в киевском Динамо, может изменить клубную прописку уже в ближайшее время.

23-летний футболист близок к переходу в другую команду во время зимнего трансферного окна, сообщает сайт Sport.ua.

Источник отмечает, что кроме потенциального трансфера, также рассматривается возможность аренды хавбека в другой клуб.

Рубчинский перешел в Динамо весной 2024 года из Днепра-1, а его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2028 года.

В этом сезоне хавбек провел три матча за Динамо во всех турнирах без результативных действий.