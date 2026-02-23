Арендованный у Шахтера полузащитник Кудривки Антон Глущенко подвёл в эфире УПЛ ТВ итоги матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против Зари, который завершился ничьей 2:2, и поделился эмоциями от своего дебюта за команду.

Думаю, эту игру можно записать себе в актив, потому что после 60 минут даже не казалось, что мы можем так камбэкнуть. Поэтому положительный результат, я считаю. Конечно, если бы мы вышли так с начала, то, возможно, было бы и 3 очка.

Рад дебютировать за Кудривку. Хочу играть, хочу помогать команде. Сегодня все удалось – и это самое главное.

Второй тайм? Думаю, установка была проста: выровнять игру. Не знаю, что можно сказать еще.