Хавбек Шахтера не верил в камбэк Кудривки против Зари
Воспитанник «горняков» выступает на правах аренды
около 6 часов назад
Арендованный у Шахтера полузащитник Кудривки Антон Глущенко подвёл в эфире УПЛ ТВ итоги матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против Зари, который завершился ничьей 2:2, и поделился эмоциями от своего дебюта за команду.
Думаю, эту игру можно записать себе в актив, потому что после 60 минут даже не казалось, что мы можем так камбэкнуть. Поэтому положительный результат, я считаю. Конечно, если бы мы вышли так с начала, то, возможно, было бы и 3 очка.
Рад дебютировать за Кудривку. Хочу играть, хочу помогать команде. Сегодня все удалось – и это самое главное.
Второй тайм? Думаю, установка была проста: выровнять игру. Не знаю, что можно сказать еще.
