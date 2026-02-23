Скрипник отреагировал на потерю победы Зари в матче с Кудровкой
Специалист назвал причины неудачного результата для своей команды
около 9 часов назад
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги против Кудривки (2:2).
«Мы очень хорошо начали этот матч. Забили два мяча. Контролировали встречу. Потом сделали две замены, которые не улучшили нашу игру, а наоборот. К сожалению, два удара, два рикошета и ничья… Очень обидно.
Потеряли победу из-за усталости? Будем смотреть. Возможно, это была уверенность, которая переросла в самоуверенность. Сами виноваты. Сегодня мы потеряли два очка. К сожалению, у нас уже были матчи, где должны были выигрывать, а играли или вничью, или вообще проигрывали», — цитирует Скрипника клубная пресс-служба.
В настоящее время Заря занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре луганская команда сыграет на выезде с Кривбассом (1 марта).