Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал ничью в матче 17-го тура Украинской Премьер-лиги против Кудривки (2:2).

«Мы очень хорошо начали этот матч. Забили два мяча. Контролировали встречу. Потом сделали две замены, которые не улучшили нашу игру, а наоборот. К сожалению, два удара, два рикошета и ничья… Очень обидно.

Потеряли победу из-за усталости? Будем смотреть. Возможно, это была уверенность, которая переросла в самоуверенность. Сами виноваты. Сегодня мы потеряли два очка. К сожалению, у нас уже были матчи, где должны были выигрывать, а играли или вничью, или вообще проигрывали», — цитирует Скрипника клубная пресс-служба.