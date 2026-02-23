Заря в последние минуты упустила победу над Кудровкой, всё решил автогол легионера
Команды сыграли вничью
около 12 часов назад
Фото - ФК Кудривка
В матче 17-го тура УПЛ Кудривка в Ривном принимала луганскую Зарю. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Отметим, что Заря выигрывала 2:0, но команда Василия Баранова смогла спастись в компенсированное время благодаря автоголу защитника луганчан Джордана.
Кудривка занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ с 16 очками, Заря – восьмая (24 балла).
УПЛ, 17-й тур
Кудривка – Заря – 2:2
Голы: Беляев, 80, Джордан, 90+2 (автогол) – Пердута, 30, Кушниренко, 38.