Хет-трик и восемь голов. Барселона устроила феерию на выезде против Бетиса
Каталонцы завоевали три очка
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Барселона подтвердила свою роль фаворита на поле Бетиса. В матче 15-го тура Ла Лиги каталонцы одержали победу со счетом 5:3.
Хозяева вышли вперед на 6-й минуте, но уже к перерыву проигрывали 1:4. В первом тайме хет-трик оформил форвард Барселоны Ферран Торрес.
Они сократили отставание двумя голами на 85-й и 90-й минутах, но было уже слишком поздно, чтобы изменить ситуацию.
Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 40 баллами, тогда как Бетис занимает пятое место, набрав 24 очка.
Ла Лига, 15-й тур
Бетис – Барселона – 3:5
Голы: Антони, 6, Льоренте, 85, Кучо, 90 (пенальти) – Торрес, 11, 13, 40, Барджи, 31, Ямаль, 59 (пенальти).