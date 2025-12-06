Павел Василенко

Барселона подтвердила свою роль фаворита на поле Бетиса. В матче 15-го тура Ла Лиги каталонцы одержали победу со счетом 5:3.

Хозяева вышли вперед на 6-й минуте, но уже к перерыву проигрывали 1:4. В первом тайме хет-трик оформил форвард Барселоны Ферран Торрес.

Они сократили отставание двумя голами на 85-й и 90-й минутах, но было уже слишком поздно, чтобы изменить ситуацию.

Барселона лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 40 баллами, тогда как Бетис занимает пятое место, набрав 24 очка.

Ла Лига, 15-й тур

Бетис – Барселона – 3:5

Голы: Антони, 6, Льоренте, 85, Кучо, 90 (пенальти) – Торрес, 11, 13, 40, Барджи, 31, Ямаль, 59 (пенальти).