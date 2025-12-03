Защитник Барселоны Рональд Араухо не сможет помочь каталонской команде в ближайших матчах. Как сообщает Transfermarkt, причиной недоступности футболиста указан депрессивный состояние. Официальные сроки его восстановления пока неизвестны.

Ранее испанские медиа информировали, что Араухо обратился к руководству клуба с просьбой о дополнительном отпуске, чтобы восстановить психологический баланс. Барселона отнеслась к просьбе игрока с пониманием.

На странице футболиста на Transfermarkt в разделе травм причиной его отсутствия также указана депрессия.

Матч Барселоны против Олимпиакоса, запланированный на вторник, 9 декабря, Араухо всё равно не сыграл бы — его отстранили из-за дисквалификации за красную карточку в игре против Челси.

В этом сезоне уругвайский центрбек провел 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.