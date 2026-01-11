Арсенал в рамках 3 раунда Кубка Англии прибыл в гости к Портсмуту. Южное путешествие лидера АПЛ завершилось убедительной победой.

Пропустив на старте поединка, Арсенал довольно быстро сравнял счёт после автогола игрока Портсмута. Перед перерывом Мартинелли вывел гостей вперёд и мог увеличить преимущество, если бы Мадуеке не пробил по-пижонски пенальти мимо ворот.

Приближенный к основе состав Арсенала во втором тайме окончательно снял вопрос о победителе благодаря Мартинелли, который своим хет-триком помог команде Микеля Артеты выйти в следующий раунд.

Кубок Англии. 3 раунд

Портсмут - Арсенал 1:4

Голы: Бишоп, 3 - Доэзелл, 8, Мартинелли, 25, 31, 72