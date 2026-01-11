Тренер Кристал Пэлас раскритиковал своих футболистов после вылета из Кубка Англии
Оливер Гласнер был бескомпромиссным
около 13 часов назад
Главный тренер Кристал Пэлас Оливер Гласнер резко высказался о выступлении своей команды после неожиданного поражения от скромного Маклсфилда со счетом 1:2.
Несмотря на сдержанную манеру общения, австрийский специалист дал крайне жесткую оценку игре представителя Премьер-лиги и действующего обладателя кубка в матче против клуба из низшего дивизиона. Гласнер поздравил соперника с победой, однако отметил, что его подопечные провалили встречу практически по всем аспектам, особенно в индивидуальных действиях.
Особое внимание тренер уделил катастрофической игре в обороне. По его словам, команда снова допустила обычные ошибки при стандартах, а второй пропущенный мяч он назвал откровенно комичным. Подводя итог, Гласнер признал, что итоговый результат полностью отражает то, что происходило на поле.
«Нам сьогодні не вистачало никакого качества. Я не видел никого, кто мог бы выиграть. Снова пропущен гол со стандартного положения... проиграна борьба на втором этаже, неудачный удар головой. Мы знаем о этих проблемах, но нам нужно играть лучше. Второй гол был более фарсовым
Если вы не можете создать явные моменты... все остальное — это просто недостаток качества. Именно поэтому мы проиграли, и мы заслуживаем поражения. Честно говоря, у меня нет объяснения тому, что я видел сегодня», — отметил Гласнер.