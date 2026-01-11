Манчестер Сити начал поход за Кубком Англии с тотального разгрома. Видео
Под горячую руку попал клуб Лиги 1
1 день назад
Фото - Getty Images
Манчестер Сити устроил разгром над Эксетером в 3-м раунде Кубка Англии. Команда Хосепа Гвардиолы провела показательную игру против представителя Лиги 1.
Кубковая встреча также стала дебютной для новичка «горожан» Семеньо, который в первом матче за новый клуб оформил гол+пас.
Ман Сити порадовали своих фанатов голами на любой вкус, позволив сопернику провести гол престижа, подсластив горечь поражения.
Кубок Англии. 3-й раунд
Манчестер Сити - Эксетер 10:1
Голы: Оллин 12, Родри 24, Дойл-Хейс 42, (аг), Фицвотерк 45+2 (аг), Льюис 49, Семеньо 54, Рейндерс 72, О'Райли 79, Макайду 86, Льюис 90+1 - Бёрч 90
