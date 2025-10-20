Павел Василенко

Французский вингер Усман Дембеле, вероятно, вернется в состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Байера во вторник, 21 октября.

Он отсутствует в своей команде с 5 сентября, когда выбыл из игры из-за травмы бедренной мышцы, полученной во время сентябрьского матча отбора на ЧМ-2026 против Украины.

Обладатель «Золотого мяча» сезона 2024/25 восстанавливался в специализированной клинике в Катаре и вернулся к тренировкам на прошлой неделе. Дембеле не играл в пятничном матче со Страсбургом, который завершился со счетом 3:3, но, по данным AP, ожидается, что он будет частью команды в Леверкузене. ПСЖ опубликовал фотографии тренировки Дембеле в субботу.

За ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный.