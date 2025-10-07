Павел Василенко

Усман Дембеле, обладатель «Золотого мяча», сделал неожиданное признание, которое взорвало соцсети. Французский вингер ПСЖ рассказал, что не расстается со своей самой ценной наградой даже во сне.

«Признаюсь, «Золотой мяч» никогда меня не покидает. Я с ним сплю», – сказал Дембеле в интервью Telefoot, сопроводив слова фото, которое быстро разлетелось по сети.

В конце сентября в парижском театре Шатле стало известно имя лучшего футболиста мира. «Золотой мяч» достался именно Дембеле, который обошёл молодого таланта Барселоны Ламина Ямаля.

Победа 28-летнего француза не стала сенсацией: его феноменальная игра помогла ПСЖ завоевать исторический требл — Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.

Дембеле стал шестым французом в истории, который завоевал эту престижную награду, присоединившись к таким легендам, как Раймон Копа, Мишель Платини, Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема.

Несмотря на травму бедра, вингер остается в центре внимания — не только благодаря своей игре, но и благодаря харизматичным признаниям. Его история доказывает: даже после достижения вершины настоящий чемпион продолжает жить футболом — буквально.