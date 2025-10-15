После выигрыша «Золотого мяча» его требования возросли. Дембеле хочет лучший контракт от ПСЖ.
Француз требует больше денег
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Вингер сборной Франции и ПСЖ Усман Дембеле попросил парижский клуб улучшить условия своего контракта после выигрыша «Золотого мяча» в 2025 году, сообщает L'Équipe.
По данным источника, сейчас идут переговоры между спортивным советником ПСЖ Луишем Кампушем и Мусса Сиссоко, который представляет Дембеле.
Победитель Лиги чемпионов стремится продлить контракт француза, учитывая коллективный успех команды. Согласно действующему соглашению, бывший игрок Барселоны будет получать 18 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне Дембеле сыграл 53 матча во всех соревнованиях, забив 35 голов и отдав 16 результативных передач.
С ПСЖ он выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок страны.
