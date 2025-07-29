Сергей Стаднюк

В польском городе Люблин состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. В нем киевское Динамо сыграет против мальтийского Хамрун Спартанс. Поединок запланирован на 29 июля.

В день игры утром на стадионе Арена Люблин прошло традиционное предматчевое совещание. Во время него определили ряд организационных моментов, в том числе - цвета экипировки команд.

«Динамовцы» выйдут на поле в своем классическом белом домашнем комплекте, а вратарь киевлян сыграет в светло-серой форме. Соперник сыграет в красно-черных футболках с черными шортами, вратарь мальтийской команды — в желтой футболке и черных шортах.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и наблюдать за онлайн-трансляцией игры можно уже во вторник, 29 июля, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00.

Перед матчем против Хамруна у легенды Динамо есть много вопросов к основному футболисту киевлян.