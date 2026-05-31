Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в Лиге чемпионов после финального матча против Арсенала (1:1, 4:3 – пен.). Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Это был финал высокого уровня против одного из самых тяжелых соперников. Было очень непросто, особенно после пропущенного гола в первые 10 минут. Их план был идеальным, он поставил нас в трудное положение.

Во втором тайме мы начали играть лучше. Очень непросто играть против Арсенала с их низким оборонительным блоком, физической мощью и отличной защитой. Так что мы можем собой гордиться.

Можно подумать о третьей победе подряд. Мы рады ставить перед собой такую цель, потому что наш клуб и болельщики этого достойны.

Хотели подойти к серии пенальти с холодной головой. Это был тяжелый матч. Мы играли против сильнейшей команды Европы по стандартным положениям, но мне кажется, нам удалось доминировать. Мы заслужили трофей, нашу вторую победу в Лиге чемпионов.

Невероятный результат, очень сложно сделать то, что мы сделали. Мы очень гордимся нашими болельщиками и всеми, кто поддерживает наш клуб. Мы счастливы, теперь можно праздновать.