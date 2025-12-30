Хойлунд впечатлил Конте после последней игры с Наполи
Нападающий нашел себя в Италии
около 2 часов назад
Расмус Хойлунд / Фото - Getty Images
Главный тренер Наполи Антонио Конте оценил выступление нападающего Расмуса Хойлунда в матче 17 тура Серии А против Кремонезе (2:0). Его слова приводит Football Italia.
Расмус серьезно взялся за работу. Сегодня он доминирует на этой позиции. У него есть голевое чутье, он читает моменты игры. Ему 22 года, и у него невероятный потенциал, который он демонстрирует. Теперь наша задача - постараться его улучшить, - сказал Конте.
Чемпион Италии арендовал Хойлунда на этот сезон у Манчестер Юнайтед. Датчанин после возвращения в Италию провел 22 матча: 9 голов, 3 ассиста.
