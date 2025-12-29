Игроки Наполи услышали вердикт Конте на финальный матч 2025 года
Чемпион победил Кремонезе
около 1 часа назад
Антонио Конте / Фото - ФК Наполи
Главный тренер Наполи Антонио Конте подвел итоги матча 17 тура Серии А против Кремонезе (2:0). Его слова приводит Football Italia.
Победить в Кремоне никогда не бывает легко. Никола - тренер, которого я считаю очень сильным и подготовленным. Игра была замечательной, мы продолжили то, что делали в Саудовской Аравии. Если искать что-то негативное, то мы снова создали много моментов, но забили мало. Когда ты ведешь 2:0, достаточно одного эпизода, чтобы матч снова открылся. Нужно быть более циничными, - признался Конте.
Наполи встретит 2026 год третьим, набрав 34 очка, пропустив вперед Интер и Милан.