Матч много раз прерывался из-за воздушных тревог. Последние дни россияне изменили тактику и запускают дроны по Украине небольшими группами, чтобы парализовать жизнь в городах. Однако, несмотря на террор, встречу удалось доиграть.

Карпаты вышли вперед благодаря голу Феллипе Виейры. После этого казалось, что львовяне добьются пятой подряд победы на старте сезона во всех турнирах.

Однако Левый Берег не сдался и сумел отыграться. Воробчак воспользовался своим моментом и сравнял счет, лишив фаворита стопроцентного результата.

Карпаты впервые потеряли очки в текущем чемпионате, но сохранили первое место в турнирной таблице. Львовская команда набрала десять баллов и единолично возглавляет УПЛ.

Шахтер параллельно уступил Полесью, поэтому обе команды имеют по девять очков. Житомиряне опережают донецкий клуб по дополнительным показателям.