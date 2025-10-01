Киву: «Интер сохраняет баланс и растет как команда»
Миланский клуб обыграл во втором туре Лиги чемпионов Славию из Праги
около 3 часов назад
Миланский Интер одержал уверенную победу над пражской Славией в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. На домашнем стадионе нерадзурри отпраздновали успех с счетом 3:0.
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
Интер – Славия 3:0 (Лаутаро 30, 65, Думфрис 34)
После поединка главный тренер миланцев Кристиан Киву поделился впечатлениями от результата.
– Для нас это была важная игра. Ребята вышли с отличным настроением. Нашему коллективу необходимо сохранять баланс и получать удовольствие от своего футбола. Я вижу, как мои игроки растут, – сказал наставник Интера в комментарии пресс-службе УЕФА.
После двух туров Интер набрал шесть очков. В следующем матче общего этапа Лиги чемпионов итальянский клуб сыграет против бельгийского Юниона.