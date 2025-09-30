Хочу видеть последовательность и сосредоточенность. Хочу, чтобы мы доминировали и контролировали игру. Но нужно понимать, что у наших соперников тоже будут моменты.

Необходимо сохранять баланс, знать, как избежать проблем во время матча и использовать свои моменты. Вратарь? В воротах будет Зоммер.

Славия – это мощная команда, с большим количеством игроков, которые атакуют штрафную площадку, поэтому мы должны быть осторожны. Они физически сильны и опасны. Нужно нейтрализовать их сильные стороны и взять игру под контроль.