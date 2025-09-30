«Мощная команда». Тренер Интера не стал недооценивать представителя Чехии
Также Кива назвал футболиста, который займет место в воротах «нерадзурри»
около 4 часов назад
Главный тренер Интера Кристиан Киву поделился ожиданиями от матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов против пражской Славии. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Хочу видеть последовательность и сосредоточенность. Хочу, чтобы мы доминировали и контролировали игру. Но нужно понимать, что у наших соперников тоже будут моменты.
Необходимо сохранять баланс, знать, как избежать проблем во время матча и использовать свои моменты. Вратарь? В воротах будет Зоммер.
Славия – это мощная команда, с большим количеством игроков, которые атакуют штрафную площадку, поэтому мы должны быть осторожны. Они физически сильны и опасны. Нужно нейтрализовать их сильные стороны и взять игру под контроль.
Матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов Интер – Славия Прага состоится во вторник, 30 сентября на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву. Следить за онлайн-трансляцией игры можно на странице события Интер – Славия на Xsport.ua.