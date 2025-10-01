Киевское Динамо неудачно стартовало в сезоне 2025/26 – команда не может одержать победу уже в трех матчах подряд. После вылета из Лиги чемпионов и Лиги Европы все чаще поднимается вопрос об отставке Александра Шовковского.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, в случае увольнения нынешнего наставника бело-голубых, клуб может возглавить хорватский тренер Игор Йовичевич.

Последним местом работы Йовичевича был болгарский Лудогорец, с которым он в сезоне 2024/25 выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В своей карьере он также работал с донецким Шахтером, Днепром-1, львовскими Карпатами, загребским Динамо, словенским Целе, саудовским Аль-Раедом и Лудогорецем.

Напомним, с Шахтером хорватский специалист завоевывал золотые медали чемпионата Украины в сезоне 2022/23.