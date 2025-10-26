Павел Василенко

Сборная Чехии ищет нового тренера. Неожиданно появился Юрген Клинсманн как кандидат.

Чешский футбол пережил потрясение после поражения национальной сборной от Фарерских островов со счетом 1:2 в квалификации чемпионата мира-2026. Главный тренер команды Иван Гашек поплатился за конфуз увольнением, и федерация начала искать нового тренера.

Одно из решений – нанять временного тренера на ноябрьский матч против Гибралтара, а затем перейти к выбору постоянного наставника. В настоящее время Мирослав Коубек на некоторое время возглавил сборную Чехии. 74-летний тренер является безработным после увольнения из Виктории Пльзень.

Другой вариант предполагает, что сразу будет избран тренер, который бы руководил чешской командой до 2030 года. Когда Гашека уволили, президент чешской федерации Давид Трунда заверил, что список иностранных кандидатов на руководство командой уже подготовлен.

Одним из них, как ни странно, является Юрген Клинсманн. Журналист Николò Скира утверждает, что 61-летний немецкий специалист уже начал переговоры с Чешской футбольной ассоциацией.

Немец безработный с февраля 2024 года. В последнее время он тренировал сборную Южной Кореи, которую вывел в полуфинал Кубка Азии.

Ранее Клинсманн тренировал берлинскую Герту, сборную США и мюнхенскую Баварию. Наибольшего успеха он достиг на посту главного тренера сборной Германии, но это было почти два десятилетия назад. Его команда заняла третье место на чемпионате мира.

Чехи занимают второе место в своей группе, оставшись с одним туром квалификации. Если они победят Гибралтар в ноябре, то обеспечат себе место в плей-офф за квалификацию на чемпионат мира.