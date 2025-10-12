Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Хорватии дома разгромила Гибралтар, хотя победа далась титулованной команде не так легко, как может показаться.

Первая половина игры проходила в напряженной борьбе, и лишь на 30-й минуте Фрук смог открыть счет, принеся хорватам психологическое преимущество. На 57-й минуте «клетчатые» имели шанс увеличить отрыв, но Майер не реализовал пенальти, оставив интригу в игре. Гибралтар держался стойко в обороне, но не смог избежать поражения. Сучич на 78-й минуте удвоил преимущество хозяев, а Эрлич на последних секундах компенсированного времени, на 96-й минуте, установил окончательный счет 3:0.

Фарерские острова сенсационно на родных стенах одолели Чехию, нанёс удар по амбициям одного из фаворитов группы. Первый час игры прошёл без голов, но на 67-й минуте Серенсен открыл счет для хозяев, взорвав трибуны.

Чехи быстро ответили благодаря действиям Карабеца, восстановив равновесие и, казалось, взяв игру под контроль. Однако Фареры не собирались довольствоваться ничьей – на 81-й минуте Агнарссон забил победный мяч, который принёс островитянам сенсационную победу 2:1.

Сборная Хорватии набрала 16 очков в группе L, и теперь подопечным Златко Далича достаточно одной ничьей в двух матчах для прямой путёвки. Фарерские острова с рекордными 12 баллами на расстоянии одного пункта подобрались к Чехии. Однако островитянам в последнем туре играть с лидером, а чехам – с аутсайдером Гибралтаром (0).

Чемпионат мира-2026. Квалификация

Группа L

Хорватия – Гибралтар 3:0

Голы: Фрук, 30, Сучич, 78, Эрлич, 90+6

Фарерские острова – Чехия 2:1

Голы: Серенсен, 67, Агнарссон, 81 – Карабец, 78