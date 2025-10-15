Павел Василенко

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек был уволен с должности после проигрыша команды от Фарерских островов со счетом 2:1 в квалификации чемпионата мира-2026.

Поражение вряд ли помешало чехам принять участие в плей-офф, но оно было довольно унизительным, учитывая статус Фарерских островов как футбольного карлика.

По данным местных СМИ, наиболее вероятно, на эту должность будет назначен Мирослав Коубек. 74-летний игрок недавно покинул Викторию Пльзень, после того как в прошлом сезоне привел ее ко второму месту в чемпионате Чехии.

Коубек ранее работал в национальной сборной. Он был ассистентом Карела Яролима с 2016 по 2018 год. Он также тренировал, среди прочих, Славию, Баник и Богемианс.