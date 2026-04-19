Сергей Разумовский

По информации Ruhr Nachrichten, Юрген Клопп может стать новым главным тренером Реала после завершения текущего сезона. Сообщается, что мадридский клуб уже некоторое время поддерживает контакт с немецким специалистом, который после паузы якобы готов снова вернуться к активной тренерской работе.

Как отмечает источник, потенциальное назначение Клоппа может быть связано не только с изменениями на тренерском посту, но и с будущей перестройкой состава. Немецкий специалист, по имеющейся информации, уже очертил одно из важных условий, которое хотел бы видеть выполненным в случае прихода в мадридский клуб.

Речь идет о возможном приглашении в команду вратаря Фрайбурга Ноа Атуболу. Именно этого голкипера Клопп якобы считает одним из перспективных вариантов для усиления вратарской позиции в будущем. В немецком футболисте он видит исполнителя, который со временем мог бы стать преемником Тибо Куртуа. Удачный сезон Атуболу и его стабильные выступления уже привлекли внимание ряда европейских клубов, поэтому интерес к нему со стороны потенциально нового тренера Реала выглядит вполне логичным.

Отдельно El Nacional затронул тему будущего украинского голкипера Андрея Лунина. По данным источника, летом он может покинуть Реал, если команду действительно возглавит Клопп. Утверждается, что украинец якобы не входит в планы немецкого специалиста, а потому в мадридском клубе могут рассмотреть вариант с его уходом уже после завершения сезона.

В текущей кампании Лунин провел за Реал девять матчей во всех турнирах. За это время он пропустил 19 мячей и только один раз сумел сохранить свои ворота сухими. В общей сложности в составе мадридского клуба украинский вратарь сыграл 71 поединок, в которых пропустил 89 голов и 23 раза оставлял ворота неприкосновенными.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Андрея Лунина сейчас составляет 15 миллионов евро. На фоне слухов о возможном назначении Клоппа ситуация вокруг украинского голкипера может стать одной из тем, за которыми внимательно будут следить в течение летнего трансферного окна.

Сообщалось, что Лунин и сам все больше склоняется к желанию покинуть Реал.