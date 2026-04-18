Сергей Разумовский

В финале Кубка Испании Реал Сосьедад обыграл Атлетико и завоевал трофей в драматичном матче на Эстадио де Ла Картуха, где победителя определила лишь серия пенальти.

Баски идеально начали встречу: уже на первой минуте Барренечеа открыл счет и заставил «матрасников» сразу отыгрываться. Атлетико быстро оправился и на 18-й минуте восстановил равновесие благодаря голу Лукмана. Но перед самым перерывом Реал Сосьедад снова вышел вперед — в компенсированное время Оярсабаль реализовал пенальти и установил счет 2:1.

Во втором тайме Атлетико пошел спасать финал и достиг своего в конце основного времени, когда Альварес во второй раз сравнял счет. Основное время завершилось со счетом 2:2, а в овертайме обе команды действовали значительно осторожнее, понимая цену ошибки. Дополнительные 30 минут прошли в напряженной борьбе, но без решающего гола.

В серии пенальти героем стал вратарь Реал Сосьедада Марреро. Он отбил первые два удара Атлетико и сразу дал своей команде серьезное психологическое преимущество. Баски этим шансом воспользовались сполна, а решающий удар реализовал 22-летний Пабло Марин. Именно его точный удар принес Реал Сосьедаду победу и Кубок Испании, который отправился в Сан-Себастьян.

Кубок Испании, финал

Атлетико – Реал Сосьедад 2:2

Голы: Лукман, 18, Альварес, 83 – Барренечеа, 1, Оярсабаль, 45+1 (пен.)

Атлетико: Муссо, Молина (Джонни, 78), Пубиль, Ле Норман, Руджери (Сьорлот, 62), Дж. Симеоне (Баена, 70), Льоренте (Лангле, 99), Коке, Лукман (Гонсалес, 62), Гризманн (Альмада, 70), Альварес

Реал Сосьедад: Марреро, Арамбуру (Элустондо, 113), Мартин, Калета-Цар, Гомес (Кубо, 88), Туррьентес (Горрочатеги, 68), Солер, Барренечеа (Марин, 68), Сучич, Гедеш (Муньос, 78), Оярсабаль (Оскарссон, 78)

Предупреждения: Ле Норман, Муссо – Оярсабаль, Горрочатеги, Элустондо