Сергей Разумовский

В 33-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одержал минимальную выездную победу над Челси — 1:0.

Единственный мяч в матче был забит в конце первого тайма. На 43-й минуте отличился Матеус Кунья, и этот гол в итоге стал победным для гостей.

Несмотря на поражение, именно Челси больше контролировал ход игры. Лондонцы владели мячом 60% игрового времени и нанесли в пять раз больше ударов, чем соперник. Однако реализовать своё преимущество хозяева так и не смогли, тогда как «красные дьяволы» дисциплинированно сыграли в обороне и удержали нужный результат.

Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед набрал 58 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. В то же время Астон Вилла ещё имеет матч в запасе, так что положение манкунианцев пока не является окончательно стабильным. Челси же с 48 баллами рискует ещё больше усложнить себе борьбу за попадание в Лигу чемпионов, так как отставание от Ливерпуля может увеличиться до семи очков.

АПЛ, 33-й тур

Челси – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Матеус Кунья, 43

Челси: Санчес, Гюсто (Ачемпонг, 82), Фофана (Чалоба, 81), Гато, Кукурелья, Кайседо, Фернандес (Лавия, 88), Эстеван (Гарначо, 16), Палмер, Нето, Делап

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Далот, Мазрауи, Гевен, Шоу, Каземиро, Майну, Мбемо (Зиркзе, 87), Фернандеш, Кунья (Маунт, 80), Шешко (Диалло, 80)

Предупреждения: Гато (39) – Кунья (25), Маунт (90+2), Майну (90+5)