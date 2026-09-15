Клопп определился с основным вратарем сборной Германии
Им стал Марк-Андре тер Штеген
Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп определил голкипера Аякса Марка-Андре тер Штегена основным вратарем национальной команды. По информации Вild, специалист лично позвонил игроку и подтвердил его статус первого номера Бундестим.
Права на тер Штегена принадлежат Барселоне. Весной 2026 года немец выступал на правах аренды за Жирону, проведя из-за травмы 2 матча, после чего летом перешел в Аякс.
Напоминаем, Клопп возглавил сборную Германии после отставки Юлиана Нагельсманна.