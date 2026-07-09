Павел Василенко

Юрген Клопп находится в шаге от назначения главным тренером сборной Германии. По информации Sky Germany, если в последний момент не произойдет неожиданного поворота, специалист подпишет контракт с Немецким футбольным союзом до 2030 года.

После вылета Бундестим с чемпионата мира-2026 в 1/8 финала Юлиан Нагельсманн согласился покинуть пост, а Клопп сразу стал главным кандидатом на его замену. Ожидается, что новое соглашение будет охватывать два крупных турнира – Евро-2028 и чемпионат мира-2030.

По информации источника, финальные переговоры между сторонами запланированы на ближайшие выходные. При этом текущее сотрудничество Клоппа с Red Bull не станет препятствием – компания готова отпустить специалиста сразу после достижения договоренности с DFB.

После ухода из Ливерпуля в 2024 году Клопп не работал тренером, хотя его имя неоднократно связывали с топклубами и национальными командами. До этого он получил мировое признание благодаря работе в Майнце, дортмундской Боруссии и Ливерпуле. Если назначение состоится, Германия сохранит свою давнюю традицию доверять национальную команду только отечественным тренерам.