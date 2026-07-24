Павел Василенко

Сборная Германии официально начала новый этап своей истории, назначив Юргена Клоппа главным тренером национальной команды. Легендарный наставник заменил на этой должности Юлиана Нагельсмана, который покинул сборную после неудачного выступления на чемпионате мира-2026, где немцы выбыли уже на стадии 1/8 финала, уступив Парагваю в серии пенальти.

59-летний Клопп подписал контракт на четыре года – до завершения чемпионата мира 2030 года. По информации немецких СМИ, его годовая зарплата будет несколько выше семи миллионов евро, которые получал Нагельсман. Нового наставника официально представили во Франкфурте, где он провел свою первую пресс-конференцию.

Вместе с Клоппом в тренерский штаб вошли его многолетние соратники Петер Кравиц и Пепейн Лейндерс, а также бывший защитник сборной Германии Свен Бендер. Для Клоппа это первое тренерское назначение после ухода из Ливерпуля в 2024 году. В последнее время он работал директором по футболу в структуре Red Bull.

Дебют нового наставника может состояться уже осенью в Лиге наций. В сентябре и октябре Германия сыграет против Нидерландов, Сербии и Греции, а первый матч Клоппа во главе Бундестима станет одним из самых ожидаемых футбольных поединков сезона.