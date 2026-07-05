Сергей Разумовский

Легендарный немецкий тренер Юрген Клопп достиг окончательной договоренности с Немецким футбольным союзом и должен возглавить сборную Германии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X, 59-летний специалист согласовал с Бундестим условия долгосрочного контракта. Ожидается, что концерн Red Bull, где Клопп занимает должность глобального директора по футболу, не будет препятствовать его уходу ради возвращения к тренерской работе.

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

По информации источника, Клопп в настоящее время еще обсуждает отдельные детали нового проекта. Главной целью специалиста станет возвращение сборной Германии на вершину мирового футбола после неудачных выступлений команды в предыдущие годы.

В Red Bull уже рассматривали варианты замены Клоппа. Одним из кандидатов назывался Оливер Гласнер, однако бывший наставник Кристал Пэлас, по имеющейся информации, близок к тому, чтобы возглавить Ноттингем Форест.

Напомним, Юрген Клопп отошел от тренерской деятельности в 2024 году после завершения работы в Ливерпуле. До этого немецкий специалист возглавлял Майнц и дортмундскую Боруссию, с которой становился чемпионом Германии и выходил в финал Лиги чемпионов.

На этой должности Клопп заменит Юлиана Нагельсманна, под руководством которого сборная Германии провалила ЧМ-2026.