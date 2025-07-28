Киевское Динамо и донецкий Шахтер не делали предложений по новичку Вильярреала Якову Кинарейкину. Об этом сообщил отец украинского голкипера.

После его дебюта в еврокубках за «Днепр-1» начали поступать звонки. Его просмотрели многие клубы – из Чехии, Бельгии, Польши, Кипра. В прошлом году «Леганес» выходил на «Днепр-1». Знаю, что было предложение, отправляли письмо. Об интересе «Вальядолида» слышал больше из СМИ и слухов.

Мы были очень рады, что попали в «Карпаты». Но у нас с Яковом была договоренность: если куда-то и переходить отсюда, то только в клуб из топ-5 лиг. Если будет приглашение, интерес, клуб будет готов, тогда рассмотрим предложение.

От «Динамо» и «Шахтёра» предложений не было. Я считаю, что в таких клубах есть свои очень хорошие вратари. К нам обращались другие клубы. Был интерес от «Александрии», от «Полесья», – сообщил Дмитрий Кинарейкин в интервью Tribuna.com.