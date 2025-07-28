Немецкий топ-клуб продолжает вести переговоры с Шахтером по поводу бразильского полузащитника
«Шахтёры» хотят получить 25 миллионов евро
около 16 часов назад
Марлон Гомес/фото: Шахтёр
РБ Лейпциг продолжает переговоры с донецким Шахтером по поводу возможного трансфера 21-летнего Марлона Гомеса.
Молодой бразилец считается приоритетной целью спортивного отдела Red Bull, а ключевым сторонником его перехода выступает Юрген Клопп, который отвечает за международный отбор концерна.
Однако достичь соглашения с украинским клубом пока не удалось, потому что Шахтер требует за своего полузащитника 25 миллионов евро и уже отказался от первого предложения. При этом с самим игроком условия личного соглашения уже согласованы, об этом сообщило FussballTransfers.
Ранее стало известно, где смотреть ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы Шахтер – Бешикташ.