Павел Василенко

После ухода из Ливерпуля имя Юргена Клоппа не исчезло с футбольных радаров — напротив, интерес к нему лишь возрос. Агент немецкого специалиста Марк Косицке рассказал, что сразу после решения покинуть «Энфилд» тренер получил ряд привлекательных предложений.

По словам агента, к Клоппу обращались Манчестер Юнайтед и Челси, несмотря на то что сам Юрген четко заявил: он не возглавит никакой другой английский клуб. Обе команды публично опровергли факт переговоров, однако интерес, по словам агента, был реальным.

Кроме клубов, немца рассматривали и национальные сборные. Среди возможных вариантов назывались команды США и Англии, а также Германии — если бы ее не возглавлял Юлиан Нагельсманн. Тем не менее Клопп выбрал другой путь и присоединился к структуре Red Bull, став руководителем глобального футбольного направления.

Сам тренер признавал, что нуждался в паузе после изнурительных лет в топ-футболе. Он даже избегал публичных появлений на «Энфилде», чтобы не затмевать работу преемника Арне Слота.