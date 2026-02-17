Павел Василенко

Бывший наставник Ливерпуля Юрген Клопп после решения покинуть «Энфилд» получал конкретные предложения от двух грантов английского футбола – Манчестер Юнайтед и Челси. Об этом рассказал его агент Марк Косицке, подчеркнув: немец ответил категорическим отказом.

Клопп, который провел почти девять лет в Ливерпуле и выиграл с клубом Лигу чемпионов и Премьер-лигу, еще ранее заявлял, что никогда не будет тренировать другой английский клуб. После завершения работы в АПЛ он взял паузу в активной тренерской карьере, но интерес к футболу не потерял.

Ныне 58-летний специалист занимает должность глобального директора по футболу в Red Bull и, по словам агента, чувствует себя там абсолютно счастливым. В то же время Косицке признал: предложения продолжают поступать, в том числе и от национальных сборных. До перехода в Red Bull Клопп мог возглавить команды США или Англии, а при определенных обстоятельствах – даже Германии.

«Возможно, однажды ему снова захочется почувствовать запах раздевалки, но сейчас он полностью доволен», – отметил агент.

Карьера Клоппа остается уникальной: Майнц, Боруссия Дортмунд и Ливерпуль – всего три клуба, и ни одного увольнения.

Уже в следующем месяце Клопп снова появится на «Энфилде», возглавив команду легенд Ливерпуля вместе с Кенни Далглишем в матче против Боруссии Дортмунд.