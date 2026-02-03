Павел Василенко

Слухи вокруг возможного прихода Юргена Клоппа в мадридский Реал становятся все громче. После ожидаемого ухода Хаби Алонсо именно немецкого специалиста называют главным кандидатом на тренерское кресло «сливочных». По информации Bild, президент клуба Флорентино Перес уже провел предварительные контакты с Клоппом, который входит в список приоритетов руководства.

Испанское издание El Nacional добавляет новые детали: посредником в переговорах якобы стал бывший лидер Реала Тони Кроос, а сам Клопп всерьез заинтересован в работе на «Бернабеу». Более того, тренер уже начал формировать видение будущего состава. Сообщается, что он связался с экс-подопечным по Ливерпулю Трентом Александер-Арнольдом, дав понять, что рассчитывает на него как на ключевую фигуру своего проекта.

По данным СМИ, Клопп уже анализирует атмосферу в раздевалке и спортивную структуру клуба, параллельно работая над потенциальными трансферами. Его главной мечтой называют Эрлинга Холанда. Немец убежден, что классический центрфорвард позволит эффективнее использовать Килиана Мбаппе на левом фланге. Для этого Реал может активировать клаусулу норвежца в размере 175 миллионов евро.

Чтобы профинансировать громкий переход, Клопп, по информации Bild, не исключает продажу Винисиуса Жуниора, контракт которого действует до 2027 года. Такой шаг принес бы клубу огромные средства и открыл путь к перестройке атаки под нового лидера.