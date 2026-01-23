Павел Василенко

Борнмут серьезно нацелился на трансфер центрального защитника Трабзонспора Арсения Батагова. Как сообщает 61SAAT, представители АПЛ сделали предложение турецкому клубу относительно украинца.

Общая сумма потенциальной сделки оценивается в 24 миллиона евро. Структура выплаты выглядит следующим образом: четыре миллиона — гарантированная сумма (за аренду), плюс 20 миллионов в виде обязательного выкупа. Переговоры между сторонами продолжаются.

Батагов в нынешнем сезоне провел 21 матч за Трабзонспор во всех турнирах, отдав три результативные передачи и забив один гол.

Контракт украинца с турецким клубом действует до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего оборонца в 9 млн евро.